Храмы, легендарные улицы и парки: какие экскурсии посетить на День гида в Москве

В столице с 17 по 19 февраля пройдет более 400 бесплатных экскурсий. Акция приурочена ко Всемирному дню гида. Рассказываем, какие интересные места смогут посетить жители и гости города.

Сотни экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Накануне Всемирного дня гида, который отмечается 21 февраля, столичный комитет по туризму проведет акцию "Московские истории". С 17 по 19 февраля жители и гости города смогут посетить музеи, усадьбы, выставки, поучаствовать в пеших и обзорных экскурсиях бесплатно в сопровождении профессиональных гидов. Всего подготовлено более 400 событий.



Сергей Собянин мэр Москвы Жителей и гостей города ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра "Геликон-опера" и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино, одной из крупнейших в стране.

Выбрать интересующую экскурсию и записаться на нее можно с 12 по 14 февраля по ссылке. Важно: каждый пользователь может посетить три мероприятия в день. После регистрации на электронную почту участнику придет письмо с информацией о месте встречи и контактами гида.

Организаторы предупреждают, что на прогулку нужно взять с собой паспорт. Если же планы изменились и человек не сможет принять участие, то на сайте необходимо отменить запись.

Варианты прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одна из экскурсий будет посвящена церквям Москвы. Участники узнают о сохранившихся и несохранившихся соборах, знаменитых иконах и святынях, архитекторах и прихожанах. В храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах экскурсанты увидят редкие изразцы и иконы, а в храме Святителя Николая в Котельниках вспомнят о купцах Строгановых. Дата проведения: 17 и 18 февраля каждый час с 11:00 до 17:00.

На другой прогулке участники смогут вернуться в прошлое и увидеть, как мог выглядеть проспект Сахарова до его перестройки в прошлом веке. Экскурсанты познакомятся с памятниками эпохи авангарда, советского и современного модернизма – комплексом административных построек на улице Маши Порываевой, зданием Наркомзема, Центросоюзом Ле Корбюзье и Министерством электронной промышленности СССР. Дата проведения: 18 февраля в 11:00 и 14:00.

Еще одна экскурсия будет посвящена "Сокольникам": во время прогулки участники узнают, где в парке находился Городок пионера и школьника, зачем был создан участок оборонной работы и установлена парашютная вышка и многое другое. Дата проведения: 17 февраля в 12:00.

Также участники смогут полюбоваться храмом Сошествия Святого Духа и узнать историю самого древнего Лазаревского кладбища Москвы. Дата проведения: 17 и 18 февраля в 13:00.

А прогуляться по большим спортивным комплексам, а также заглянуть на тренировки по плаванию, баскетболу и гимнастике смогут участники экскурсий в СК "Волна", "Красный октябрь" и "Качаловский". Дата проведения: 17 февраля в 13:00 и 10:00 и 19-го в 13:00.