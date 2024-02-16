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16 февраля, 07:45

Культура

Выставка "Ре-конструкция" открылась в Дарвиновском музее в Москве

Выставка "Ре-конструкция" открылась в Дарвиновском музее в Москве

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В столичном Дарвиновском музее запустили экспозицию "Ре-конструкция". Она посвящена 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской.

На выставке гости увидят, как выглядели люди прошлых эпох. Среди скульптурных и графических воссозданных лиц – первый найденный кроманьонец, воинственный половец и московский стрелец, выдающиеся руccкие ученые, император Николай II и члены его семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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