Выставка "Ре-конструкция" открылась в Дарвиновском музее в Москве

В столичном Дарвиновском музее запустили экспозицию "Ре-конструкция". Она посвящена 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской.

На выставке гости увидят, как выглядели люди прошлых эпох. Среди скульптурных и графических воссозданных лиц – первый найденный кроманьонец, воинственный половец и московский стрелец, выдающиеся руccкие ученые, император Николай II и члены его семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.