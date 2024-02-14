Москва 24: Ирина Апексимова расскажет о праздновании 60-летия Театра на Таганке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

15 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 60-летию Московского театра на Таганке.

О грядущих премьерах и подготовке к празднованию юбилея расскажут:



директор театра, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова;

народный артист РФ Юрий Смирнов;

актриса театра Юлия Куварзина;

актер театра Алексей Гришин;

актриса театра Надежда Флерова;

актер театра Василий Уриевский.



Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.