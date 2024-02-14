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14 февраля, 17:28

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Москва 24: Ирина Апексимова расскажет о праздновании 60-летия Театра на Таганке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

15 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 60-летию Московского театра на Таганке.

О грядущих премьерах и подготовке к празднованию юбилея расскажут:

  • директор театра, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова;
  • народный артист РФ Юрий Смирнов;
  • актриса театра Юлия Куварзина;
  • актер театра Алексей Гришин;
  • актриса театра Надежда Флерова;
  • актер театра Василий Уриевский.


Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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