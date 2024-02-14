14 февраля, 17:28События
Москва 24: Ирина Апексимова расскажет о праздновании 60-летия Театра на Таганке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
15 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 60-летию Московского театра на Таганке.
О грядущих премьерах и подготовке к празднованию юбилея расскажут:
- директор театра, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова;
- народный артист РФ Юрий Смирнов;
- актриса театра Юлия Куварзина;
- актер театра Алексей Гришин;
- актриса театра Надежда Флерова;
- актер театра Василий Уриевский.
Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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