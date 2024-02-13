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13 февраля, 15:00

Культура

Выставка "Сон Лазурного Дракона" будет идти в Москве до 25 февраля

Выставка "Сон Лазурного Дракона" будет идти в Москве до 25 февраля

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Первая московская галерея восточной живописи приглашает на выставку "Сон Лазурного Дракона". На экспозиции представлены 38 изображений, созданных московской художницей Валерией Рудиной, которая представила широкий спектр иллюстраций драконов: от почитаемого в Японии Курикары – главного защитника Буддизма – до Змея Горыныча – героя русского фольклора.

Кроме того, экспонаты можно приобрести для собственной коллекции или в качестве подарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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