13 февраля, 15:00Культура
Выставка "Сон Лазурного Дракона" будет идти в Москве до 25 февраля
Первая московская галерея восточной живописи приглашает на выставку "Сон Лазурного Дракона". На экспозиции представлены 38 изображений, созданных московской художницей Валерией Рудиной, которая представила широкий спектр иллюстраций драконов: от почитаемого в Японии Курикары – главного защитника Буддизма – до Змея Горыныча – героя русского фольклора.
Кроме того, экспонаты можно приобрести для собственной коллекции или в качестве подарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.