Москвичи смогут посетить фестиваль "Китайский Новый год в Москве" до 18 февраля

До конца недели на площадках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" гостей ждут традиционные чайные церемонии, творческие мастер-классы и дегустация необычных национальных блюд.

Так, на Тверской площади проходят занятия по каллиграфии, китайской живописи, созданию украшений, аутентичных игрушек и других символов китайского Нового года. А в Камергерском переулке открыта мастерская китайских традиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.