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13 февраля, 14:30

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Москвичи смогут посетить фестиваль "Китайский Новый год в Москве" до 18 февраля

Москвичи смогут посетить фестиваль "Китайский Новый год в Москве" до 18 февраля

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До конца недели на площадках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" гостей ждут традиционные чайные церемонии, творческие мастер-классы и дегустация необычных национальных блюд.

Так, на Тверской площади проходят занятия по каллиграфии, китайской живописи, созданию украшений, аутентичных игрушек и других символов китайского Нового года. А в Камергерском переулке открыта мастерская китайских традиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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