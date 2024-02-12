Москвичам расскажут о традиционных новогодних блюдах Китая

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Жителей и гостей столицы пригласили присоединиться к празднованию китайского Нового года, в рамках которого они смогут узнать об истории и традициях Китая, попробовать их традиционные блюда, освоить настольные игры, принять участие в чайной церемонии и научиться каллиграфии. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Площадки, на которых будут доступны подобные мероприятия, работают с 9 по 18 февраля на рыбном рынке "Москва – на волне", в Камергерском переулке, на улице Новый Арбат и Тверской площади с 12:00 до 21:00.

Так, на рынке на Новоухтомском шоссе появилась кулинарная студия, где москвичи смогут не только узнать секреты китайских блюд, но и посмотреть на противостояние между шеф-поварами. Авторы спринг-роллов с креветками и овощами поборются в мастерстве с кулинарами, приготовившими то же блюдо, но с лососем и авокадо.

На Новом Арбате жители столицы старше шести лет могут поиграть в древние игры Поднебесной: го (вэйци) – интеллектуальная стратегия, уцзыци – китайские шашки, сянци – китайские шахматы, танграм (цицяобань) – головоломка из семи плоских фигур. Мастер-классы по играм проведут действующие чемпионы, которые знают традиции этих игр.

Кроме того, на этой же площадке проведут лекции и мастер-классы по украшению открыток с помощью каллиграфии, созданию самодельных хлопушек и печений с предсказаниями.

На Тверской площади также появится мастерская творчества и каллиграфии, где москвичам расскажут об истории и традициях чайной церемонии, а также научат делать аутентичные игрушки и украшения. Занятия начинаются в 15:00 по будням и в 12:00 – по выходным.

В Камергерском переулке откроется мастерская китайских традиций, в рамках которой эксперты помогут сделать знаменитые красные китайские фонарики, освоить азы написания иероглифов, сыграть на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг.

Ранее Дептранс в рамках празднования китайского Нового года в Москве сделал специальный маршрут, с помощью которого жители и гости столицы смогут посетить все точки фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Он будет доступен с 9 по 18 февраля в приложении "Московский транспорт".



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