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Новости

13 февраля, 13:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до четверга, 15 февраля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до четверга, 15 февраля

"Доктор 24": новые стандарты появились в экстренной медицинской помощи

"Доктор 24": врач рассказал, насколько важны антибиотики для лечения ОРВИ

Тренинги по борьбе с выгоранием при службе занятости Москвы прошли 8 тыс человек

"Атмосфера": -10 градусов ожидается в Москве вечером 13 февраля

Усиление морозов прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

В комплексе горхозяйства предупредили москвичей о гололедице 13 февраля

Москва 24 стала самым популярным телеканалом о новостях столицы

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 13 февраля

В результате ледяных дождей в столице образовалась гололедица, из-за которой в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Кроме того, в пятницу, 16 февраля, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление на уровне 769 миллиметров ртутного столба. Это эквивалентно спуску в шахту на глубину 200 метров. В это время врачи рекомендуют горожанам не перегружать себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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