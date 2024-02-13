Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до четверга, 15 февраля

В результате ледяных дождей в столице образовалась гололедица, из-за которой в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Кроме того, в пятницу, 16 февраля, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление на уровне 769 миллиметров ртутного столба. Это эквивалентно спуску в шахту на глубину 200 метров. В это время врачи рекомендуют горожанам не перегружать себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.