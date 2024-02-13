Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что на площадке будущего объекта уже выполнены все необходимые подготовительные работы. В настоящее время специалисты обустраивают монолитные конструкции подземной части и прокладывают наружные инженерные сети.

"До конца первого квартала мы планируем начать строить наземную часть, а в 2025 году – завершить работы", – добавил Загрутдинов.

На части участка, где возведут спортивный комплекс, до этого находилось заброшенное здание, а на другой планировалось возвести высотный дом. Однако жители района выступили с инициативой построить на этом месте спортивный объект, город поддержал ее.

Площадь объекта будет составлять примерно 8 тысяч квадратных метров. В комплексе оборудуют два бассейна (взрослый размером 50 на 25 метров на 10 дорожек и детский размером 10 на 6 метров), зал общей физподготовки, сауну, буфет и прочие административные, медицинские и технические помещения.

Спорткомплекс смогут посещать свыше 1,7 тысячи человек ежедневно. Он также будет доступен для маломобильных граждан. Специалисты благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, здесь появится парковка на 25 машино-мест.

Ранее Рафик Загрутдинов заявил, что спорткомплекс "Горизонт" в Зеленограде готов почти на 60%. Работы должны завершиться в четвертом квартале 2024 года. Трехэтажное здание площадью около 4 тысяч квадратных метров возводится по адресу улица Середниковская, земельный участок 5.

До этого сообщалось, что в столичном районе Москворечье-Сабурово к лету этого года построят кластер для активного отдыха и занятий спортом. Его смогут посетить все желающие. Спортивный объект будет находиться рядом со станцией "Варшавская" Большой кольцевой линии метро.

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