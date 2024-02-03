Спортивный кластер откроется в Москворечье-Сабурове к лету этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кластер для активного отдыха и занятий спортом построят в столичном районе Москворечье-Сабурово к лету этого года. Его смогут посетить все желающие, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Спортивный объект будет находиться рядом со станцией "Варшавская" Большой кольцевой линии метро.

"Во втором квартале этого года завершится обустройство спортивного кластера в Москворечье-Сабурове. Работы ведутся за счет инвестора в рамках благоустройства жилого комплекса. На территории появятся две спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, зона воркаута и памп-трек", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь кластера составит 2,6 тысячи квадратных метров. В нем сделают два поля для игры в футбол и волейбол, а также для проведения баскетбольных матчей. Между ними установят трибуну для болельщиков. Для любителей воркаута появятся уличные тренажеры шести типов.

На игровых полях и беговой дорожке специалисты установят цветное гипоаллергенное покрытие, которое обеспечит дополнительную амортизацию и поможет избежать травм.

В настоящее время завершена основная часть работ по созданию объектов. Весной будут установлены ограждения и покрытие.

Ранее спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики. Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Общая площадь комплекса – 7,6 тысячи квадратных метров.

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