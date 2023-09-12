Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке на улице Юрия Никулина. Новый спортивный манеж предназначен для всесезонных занятий, уточнил он.

"Хороший комплекс построили в Петровском парке – родном месте для спортивного общества "Динамо". Сегодня мы открываем еще один спортивный объект – академию спорта", – сказал мэр.

По данным градоначальника, академия стоит в одном ряду с крупнейшими столичными спортивными сооружениями, которые были построены в последние годы. Помимо этого, мэр пообщался с ребятами, занимающимися хоккеем и футболом на базе академии спорта, а также пожелал им стать чемпионами.

Академию спорта "Динамо" начали строить в июне 2021 года и закончили в марте текущего года. Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных средств. Здание возвели на участке площадью 4 гектара в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.

Постройка выполнена в форме песочных часов и включает в себя две секции, которые объединены центральным атриумом. Работники создали условия проведения занятий по семи спортивным дисциплинам. Единовременно комплекс сможет принять до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей.

В здании создали футбольное поле с искусственным покрытием, гимнастический зал, ледовую арену для фигурного катания и хоккея по стандарту НХЛ, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, ММА и восточными единоборствами.

Строители интегрировали здание в существующие пешеходные маршруты района. На кровле спорткомплекса расположили смотровую площадку с лестничным спуском в Петровский парк. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

Сейчас в футбольном манеже и на ледовой арене уже начались тренировки команд спортивного общества "Динамо". В будущем здесь планируется проводить тренировки по спортивной гимнастике для воспитанников Московского городского физкультурно-спортивного объединения.

Ранее Собянин открыл конноспортивный комплекс "Битца" в Северном Чертанове после его масштабного обновления. Мэр отметил, что жители столицы и спортсмены получили благоустроенное комфортное пространство, находящееся рядом с Битцевским лесом, который в прошлом году был комплексно обновлен.

До этого стало известно, что строительные работы по возведению спорткомплекса для волейбольной школы "Ника" будут завершены в этом году. Объект площадью более 7 500 "квадратов" находится по адресу Волжский бульвар, владение 8.

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