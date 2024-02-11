Более 12 млн детей научатся плавать до 2030 года в рамках программы "Плавание для всех"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о реализации программы "Плавание для всех" до 2030 года. В рамках этой программы планируется всеобщее обучение детей плаванию и создание инфраструктуры для этого в школах. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Как уточняется в опубликованном распоряжении, в школах, где уже есть бассейны, появится учебный модуль "Плавание" со второго класса.

"Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%", – сообщается на сайте.

Программа предполагает, что в ближайшие 6 лет обучение плаванию пройдут 12,5 миллиона детей, в том числе 124 тысячи ребят с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.

Реализация программы начнется уже в первом квартале 2024 года в 14 плотных регионах. Там будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Кроме того, план предусматривает актуализацию действующих региональных программ обучения плаванию, а также повышение квалификации тренеров, работающих с детьми.

Ранее Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния страны до 2030 года. Глава правительства также поручил министерству культуры подготовить за полгода план мероприятий на 2024–2026 годы.