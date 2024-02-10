Мишустин утвердил концепцию сохранения этнокультурного достояния РФ до 2030 года

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития этнокультурного достояния страны до 2030 года. Распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

"Утвердить прилагаемую концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ на период до 2030 года", – отмечается в документе.

Глава правительства также поручил министерству культуры подготовить за полгода план мероприятий на 2024–2026 годы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что финансирование культуры в России будет только увеличиваться. Глава государства подчеркнул, что РФ уделяет много внимания развитию этого направления, добавив, что власти повысили расходы на культуру в 20 раз за прошедшие 10 лет.

При этом президент сделал акцент на том, что успешное развитие подразумевает сохранение самобытности народов в равных правах.