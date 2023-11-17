Путин заявил, что в России будут увеличивать финансирование культуры

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Финансирование культуры в России будет только увеличиваться, сообщил Владимир Путин во время своего выступления на Форуме объединенных культур в Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что РФ уделяет много внимания развитию этого направления, добавив, что российские власти увеличили расходы на культуру в 20 раз за прошедшие 10 лет.

"На ее развитие идут значительные средства. <...> Будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений", – отметил он.

Путин также заявил, что Россия всегда готова к взаимодействию с теми, кто разделяет ее ценности, поддерживает формирование многополярного мира и понимает, что отношения должны выстраиваться на принципах дружбы и взаимоуважения.

При этом президент сделал акцент на том, что успешное развитие подразумевает сохранение самобытности народов в равных правах.

Ранее Путин в обращении к участникам форума "Народы России" отметил, что обеспечение межнационального мира и согласия остается приоритетной задачей.

Глава государства назвал истинным богатством многообразие языков, религий и обычаев, которые существуют на территории РФ. Он указал на необходимость использовать потенциал религиозных, общественных, научных организаций и этнокультурных объединений при реализации национальной политики.



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