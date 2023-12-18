Мишустин показал премьерам стран СНГ выставку "Россия"

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава российского правительства Михаил Мишустин вместе с премьер-министрами из других стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что первым они осмотрели стенд Свердловской области. На нем развитие территорий продемонстрировано через призму новых технологий в промышленности.

После этого премьеры перешли к экспозиции Челябинской области. Принадлежащий ей слоган "Все начинается с человека и его мечты" характеризует регион как место, в котором каждый найдет что-то для себя. Главы кабминов увидели достопримечательности области, узнали про успехи в культуре, сельском хозяйстве и спорте.

Еще одной экспозицией, которую осмотрели Мишустин и его коллеги из СНГ, стал стенд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За основу для него взяли концепцию "Петербургского кинотеатра". Посетители узнали о важнейших исторических событиях города, его особом характере, инновационном и научном потенциале.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Накануне ее во второй раз посетил Владимир Путин. Он осмотрел стенды регионов и затем выступил на пленарном заседании съезда "Единой России". В ходе посещения выставки глава государства ознакомился со стендами Архангельской, Омской, Тюменской областей, а также Красноярского и Приморского края. Более того, Путину продемонстрировали стенд Санкт-Петербурга.

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