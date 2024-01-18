Собянин: в Бибиреве по просьбам жителей района построили новый спорткомплекс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый спортивный комплекс "Баланс" в скором времени откроется в Бибиреве, его построили по просьбам жителей района. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что двухэтажное здание площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров возвели на месте заброшенного котлована на Алтуфьевском шоссе.

Внутри специалисты создали бассейны для обучения плаванию детей и оздоровительного плавания, тренажерный зал, медицинские, технические, административные помещения и буфет, указано в сообщении.

По словам Собянина, прилегающую территорию благоустроили, создали парковку. Посещать комплекс смогут все желающие, в том числе маломобильные горожане.

Добавляется, что постройка может принять 1 130 человек в сутки. Планируются занятия по фитнесу, аквааэробике, плаванию и общефизической подготовке.

Градоначальник напомнил, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта. В 2024 году планируется завершение и ввод в эксплуатацию еще 13.

Между тем строительство спортивного комплекса "Акварис" в столичном районе Зябликово продолжается. Готовность объекта, по данным 6 января, составляет 45%.

Кроме того, спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики в конце декабря прошлого года. Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8.

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