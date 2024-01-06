Готовность спорткомплекса "Акварис" в Зябликове составила 45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство спортивного комплекса "Акварис" в столичном районе Забликово продолжается. Готовность объекта составляет 45%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строители завершили устройство кровли, на финальном этапе находится устройство наружного остекления. Установка металлокассет фасада выполнена на треть", – сказал он.

Готовность наружных и внутренних инженерных коммуникаций оценивается в 65 и 45% соответственно. Основные работы завершат в третьем квартале этого года.

По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, черновая отделка в здании готова на 65%, в некоторых помещениях уже приступили к чистовой. В ближайшее время специалисты начнут монтировать нержавеющую чашу бассейна.

До этого спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики. Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Общая площадь комплекса – 7,6 тысячи квадратных метров.

В начале декабря 2023 года Сергей Собянин отмечал, что открытие нового спортивного комплекса "Ника" запланировано на начало 2024 года. Также ему удалось пообщаться с воспитанниками спортшкол, которые скоро будут тренироваться в новом комплексе.

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника"