Новые программы обучения IT и маркетингу появились в кадровом центре "Профессии будущего"

Кадровый центр "Профессии будущего" предложит москвичам десятки программ обучения по профессиям в сферах IT, маркетинга и креативных индустрий. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Новые возможности появились благодаря партнерскому соглашению с центром индустрии образования "СберОбразование" и платформой Skillbox. Профессию можно получить за 3,5 месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.