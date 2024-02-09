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Новости

09 февраля, 12:00

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Новые программы обучения IT и маркетингу появились в кадровом центре "Профессии будущего"

Новые программы обучения IT и маркетингу появились в кадровом центре "Профессии будущего"

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Кадровый центр "Профессии будущего" предложит москвичам десятки программ обучения по профессиям в сферах IT, маркетинга и креативных индустрий. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Новые возможности появились благодаря партнерскому соглашению с центром индустрии образования "СберОбразование" и платформой Skillbox. Профессию можно получить за 3,5 месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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