"Квантум парк" МГТУ имени Баумана готов на 60%

Фото: stroi.mos.ru/СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ

Строительная готовность "Квантум парка", который возводится на территории кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана, составляет более чем 60%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Близится к финальному этапу строительство кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана. Активно ведутся работы в том числе в "Квантум парке", – уточнил он.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года, площадь "Квантум парка" составит примерно 14 тысяч квадратных метров. По окончании работ здесь появятся коворкинг для студентов, комплекс помещений лабораторного назначения, конференц-зал, учебные аудитории, офисные и административные помещения, добавил Бочкарев.

На 60% выполнены кровельные работы и остекление фасадов, уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Между тем на 90% оценивается готовность внешних инженерных систем, на 50% – отделочных работ. Он добавил, что на финальном этапе находятся оштукатуривание стен, устройство перегородок, ведется укладка керамической плитки на полах и стенах.

Загрутдинов напомнил, что в настоящее время из 14 объектов строящегося кластера уже реализовано 6, также рабочие завершили реставрацию 2 объектов культурного наследия – Химической лаборатории Императорского Московского технического училища архитектора Л. Н. Кекушева (Многофункционального библиотечного корпуса) и Фанагорийских казарм (Дворца технологий).

Кроме того, в эксплуатацию введены и успешно функционируют Биомедицинский и Транспортный кластеры. Будущие ученые обустраиваются в Многофункциональном научно-образовательном корпусе и Исследовательском центре.

Всего из 170 тысяч квадратных метров проекта полностью реализовано около 45 тысяч "квадратов" площадей (27%). Общая готовность кластера с учетом объектов в активной фазе строительства составляет порядка 80%, заключили в сообщении.

Ранее Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным открыли новый комплекс университета имени Баумана. Мэр отметил, что на данный момент открывается исследовательский центр, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями.

До этого стало известно, что строительные работы в многофункциональном библиотечном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%. Новый объект появится на участке земли площадью 42 тысячи квадратных метров.

"Актуальный репортаж": как проходит реконструкция МГТУ имени Баумана