Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным открыли новый комплекс Московского государственного технического университета имени Баумана.

"Мы с большим воодушевлением восприняли ваши поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса "Бауманки", потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны", – заявил мэр Москвы президенту РФ.

Также Собянин рассказал, что с кабмином ему удалось согласовать проект, в рамках которого должно было появиться 14 новых зданий. Их площадь, по его словам, составила примерно 170 квадратных метров, что сравнимо с половиной построенных объектов на территории университета за последние 10 лет.

При этом мэр отметил, что на данный момент открывается исследовательский центр, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями. Также открывается многофункциональный библиотечный корпус, который отреставрировали в связи с аварийностью здания.

До этого были введены в эксплуатацию еще несколько корпусов – инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, многофункциональный научно-образовательный корпус, дворец технологий.

Собянин подчеркнул, что общежитие рядом с университетом на площади 60 квадратных метров в ближайшее время также откроется.

Ранее стало известно, что строительные работы в многофункциональном библиотечном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%. Новый объект появится на участке земли площадью 42 тысячи квадратных метров. По соседству с ним располагаются Фанагорийские казармы и строящиеся Центральный кластер и "Квантум-парк".



Путин проводит совещание по созданию научного кластера МГТУ им. Баумана