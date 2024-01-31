"Актуальный репортаж": в московских колледжах рассказали о новых программах и направлениях

Московские предприятия нуждаются в профильных сотрудниках. Для тех, кто хочет получить образование и быстрее приступить к работе, открывают новые программы в колледжах.

В 2024 году создадут еще 10 тысяч бюджетных мест. Кроме того, в колледжах пересмотрели подход к обучению: теперь ставку делают на практику.

Какие специальности выбирает молодежь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.