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Новости

31 января, 15:00

Общество

"Актуальный репортаж": в московских колледжах рассказали о новых программах и направлениях

"Актуальный репортаж": в московских колледжах рассказали о новых программах и направлениях

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Новый формат работы с абитуриентами разработали в Центральном университете

"Актуальный репортаж": как работают столичные колледжи искусств

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Мэр Москвы сообщил о планах модернизации детских школ искусств

Московские школьники и студенты изучат личные дела известных деятелей науки

Московские предприятия нуждаются в профильных сотрудниках. Для тех, кто хочет получить образование и быстрее приступить к работе, открывают новые программы в колледжах.

В 2024 году создадут еще 10 тысяч бюджетных мест. Кроме того, в колледжах пересмотрели подход к обучению: теперь ставку делают на практику.

Какие специальности выбирает молодежь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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