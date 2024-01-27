Памятные мероприятия в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда прошли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На территории Александровского сада и концертного зала правительства Москвы на Новом Арбате прошли памятные акции по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Накануне в концертном зале правительства Москвы состоялась праздничная программа. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их родственники, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, кадеты, волонтеры и представители Мосгордумы и Санкт-Петербурга.

"На сцене выступили популярные артисты российской эстрады. На месте была развернута выставка экспонатов от потомков полководцев победы, работала мобильная фотостудия и фотозона", – говорится в сообщении.

Главным событием 27 января стало возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку "Город-герой Ленинград". Почтить память жертв блокады в Александровский сад пришли представители органов исполнительной власти Москвы, правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители ветеранских общественных организаций, москвичи, пережившие блокаду Ленинграда, и их родственники, военнослужащие столичного гарнизона и кадеты.

В 17:00 27 января в Измайловском парке состоится акция "Москва помнит". Активисты молодежного сообщества "STOлица" вместе с москвичами возложат цветы к Вечному огню на мемориале "Площадь Мужества". Более того, в парке зажгут 872 свечи по числу дней блокады.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Он пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

