Несколько детсадов и школ построят на северо-востоке столицы

Несколько детских садов и школ строят на северо-востоке столицы, где возводят жилые комплексы по программе реновации. Такая социальная структура востребована, ведь по планам в новые микрорайоны округа переедут почти 90 тысяч москвичей.



Более 12 тысяч жителей северо-востока столицы уже получили квартиры по программе реновации. Всего же в округе планируют расселить почти 500 домов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.