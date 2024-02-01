Более 30 перекрестков в Москве оборудуют "вафельной" разметкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 30 перекрестков в этом году обустроят желтой "вафельной" разметкой, запрещающей остановку машин более чем на пять секунд. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в городе уже есть более 250 перекрестков с такой разметкой. Их делают на участках с интенсивным движением и там, где были случаи "блокировки" перекрестка.

Остановка на "вафельнице" более 5 секунд предполагает штраф в 1 000 рублей.

"Вафельная" разметка разгружает перекрестки, благодаря чему скорые и спасательные службы могут доехать на вызов. Проезд для автомобилистов также становится быстрее на 15–20%", – сказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что столичные водители припарковали на специально отведенных платных местах грузовики и туристические автобусы около 75 тысяч раз в 2023 году, что на 24% больше, чем в 2022-м. В настоящий момент в Москве в зоне платных парковок находится 136 мест для туристических автобусов.

До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что порядка 11,6 тысячи машино-мест купили москвичи у города в 2023 году. Присоединиться к открытым торгам могут физические и юридические лица.

Еще 50 участков вошли в зону резидентной парковки