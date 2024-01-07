Свыше 11 тысяч машино-мест приобрели москвичи у города в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 11,6 тысячи машино-мест приобрели москвичи у города в 2023 году. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, Москва регулярно выставляет машино-места, находящиеся в отдельно стоящих и подземных паркингах многоквартирных домов, на торги. Так, в прошлом году горожане купили у города порядка 11,6 тысячи таких объектов общей площадью свыше 174 тысяч квадратных метров в десяти столичных округах, указал Ефимов.

Отмечается, что поучаствовать в открытых торгах могут физические и юридические лица. Объекты выставляются на аукцион посредством публичного предложения и без объявления цены. Также горожане могут купить у города парковочные места в подземных паркингах домов по преимущественному праву.

Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, в прошлом году по результатам открытых торгов москвичи купили почти 1,7 тысячи машино-мест общей площадью 26,68 тысячи "квадратов". Помимо этого, порядка 9,9 тысячи объектов площадью 147,7 тысячи "квадратов" были приобретены по преимущественному праву со скидкой 40% от рыночной цены и при помощи вторичных способов продажи, резюмировал он.

Уточняется, что с января 2023 года больше всего парковочных мест купили в ЮЗАО – свыше 2,6 тысячи объектов. Кроме того, на северо-западе Москвы приобрели более 1,7 тысячи машино-мест, на юге и юго-востоке столицы – по 1,4 тысячи парковочных мест.

Ранее сообщалось, что на торги выставлен участок под парковку на 31 машино-место в Красносельском районе недалеко от Комсомольской площади. Победитель аукциона сможет заключить с городом договор на 5 лет.

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января на площадке "Росэлторг". Аукцион состоится 23 января в онлайн-формате.

"Торги Москвы": как приобрести машино-место на городских торгах