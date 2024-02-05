Собянин: более 12,3 тыс жителей СВАО получили жилье по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы получили свыше 12,3 тысячи человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он указал, что всего в СВАО в программу вошло 499 домов, в которых проживают 86,5 тысячи горожан. Для волнового переселения подобрано 88 стартовых площадок, добавил мэр.

Градоначальник отметил, что в эксплуатацию ввели 41 дом, возводятся 29 новостроек, еще 23 здания находятся в стадии проектирования. Помимо возведения жилой недвижимости, в округе также развивается социнфраструктура, подчеркнул Собянин.

По его словам, в районе Алтуфьевском строится детсад на 200 мест, позже там могут появиться еще один детсад и школа. В Отрадном возводится детский сад на 250 воспитанников и школа на 600 учащихся, в Марфине запланировано возведение школы на 500 учеников, в Северном Медведкове появится спортивный комплекс с катком, а в Бутырском – с бассейном, заключил мэр.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в новые дома по реновации уже переехали свыше 22 тысяч москвичей на юго-востоке города. По информации главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, квартиры с улучшенной отделкой в округе уже предоставляются в 40 новостройках, еще четыре здания готовят к заселению.

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