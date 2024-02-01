Свыше 4 тыс жителей Новомосковского округа получили квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В прошлом году квартиры по программе реновации в Новомосковском административном округе получили свыше 4,4 тысячи человек, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

С 2019 года ключи от новых квартир получили свыше 7,3 тысячи человек из 98 старых домов округа. Сейчас программа реализуется в городском округе Щербинка и восьми сельских поселениях.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, сообщил, что в Новомосковском административном округе определили восемь территорий для строительства жилья. В 2023 году в нем возвели новостройку, состоящую из четырех корпусов. Общая площадь квартир в них составила 49,4 тысячи квадратных метров.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двухсекционного жилого дома, построенного по программе реновации на западе Москвы. Речь идет об объекте на Кастанаевской улице, рассчитанном на 150 квартир. Общая площадь новостройки – около 11,5 тысячи квадратных метров.

Почти 2 млн кв м жилья построят по программе реновации в рамках реализации проектов КРТ