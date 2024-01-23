Дом по реновации в районе Фили-Давыдково сдан в эксплуатацию

Фото: stroi.mos.ru

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двухсекционного жилого дома, построенного по программе реновации на западе столицы, сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков, слова которого передает портал мэра и правительства Москвы.

Объекту присвоили почтовый адрес улица Кастанаевская, дом 32. Новостройку на 105 квартир построили на месте ветхой пятиэтажки. В шаговой доступности находится несколько школ и детских садов, в пяти минутах – станция метро "Филевский Парк", а рядом с домом – остановка общественного транспорта.

Общая площадь новостройки – около 11,5 тысячи "квадратов". На подземном уровне оборудовали парковку на 52 машино-места. На первом этаже здания расположились коммерческие помещения и вестибюли, комнаты консьержей, помещения для хранения уборочного инвентаря и колясочные.

Каждую секцию оборудовали двумя лифтами. Здание имеет закругленную форму и повторяет поворот дороги на площади Ромена Роллана. Первый этаж дома украшен колоннами и арками. Фасады облицевали бетонной плиткой и керамогранитными плитами.

Во дворе дома оборудовали детские площадки и зоны отдыха, проезды и тротуары, установили малые архитектурные формы и наружное освещение. Территорию озеленили. Пространство двора закрыли для машин.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации планируется возвести в Кузьминках. Общая площадь объекта составит 19 тысяч квадратных метров, в ней будет 191 квартира.

Помимо этого, новое жилое здание построят в Северном Тушине. В нем расположат 460 квартир: 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Несколько из них оборудуют для проживания маломобильных людей.

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