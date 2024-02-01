Чат-бот Александра ответила на 900 тыс вопросов о городских парковках

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Чат-бот Александра ответила на 900 тысяч вопросов о городских парковках. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В базе знаний чат-бота находится 2,8 тысячи ответов по различным темам, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Отмечается, что благодаря боту пользователи быстрее получают информацию, большинство вопросов решается в день обращения.

Ликсутов напомнил, что совершенствование Александры и иных цифровых сервисов, которые делают еще удобнее и полезнее, продолжается по поручению Сергея Собянина.

В департаменте уточнили, что чат-бот с конца 2022 года интегрирован в приложение "Парковки России", он отвечает на вопросы круглые сутки. При необходимости к диалогу подключается оператор.

В частности, к Александре можно обратиться при неправильно указанном номере автомобиля при оплате парковки, узнать, как оформить парковочное разрешение, уточнили в сообщении. Скачать приложение "Парковки России" можно по ссылке или в магазине приложений.

В декабре прошлого года сообщалось, что с момента запуска чат-бот Александра ответила на 6 миллионов пользователей. В 2023 году чат-бот появился в приложении "Московский транспорт" и выиграл несколько престижных наград.

До этого стало известно, что свыше 800 тысяч пассажиров каждый день пользуются приложением "Московский транспорт". Его скачали уже более 6,5 миллиона раз.

Чат-бот Александра ответила на 5,5 млн вопросов о работе транспорта в Москве