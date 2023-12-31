Столичный чат-бот Александра с момента появления ответил на 6 млн вопросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С момента запуска столичный чат-бот Александра ответила на 6 миллионов пользователей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2024 году Дептранс Москвы продолжил расширять возможности виртуального помощника, а также развивать онлайн-сервисы в городском транспорте для удобства пассажиров.

Сообщается, что в уходящем году возможности виртуального помощника расширились. Теперь бот Александра обрабатывает 13 тысяч сообщений в день, что в 10 раз больше, чем в начале ее работы. В 2023 году чат-бот появился в приложении "Московский транспорт", получил свой голос и выиграл несколько престижных наград.

Ранее стало известно, что приложением "Московский транспорт" ежедневно пользуются более 800 тысяч пассажиров, его скачали уже более 6,5 миллиона раз. В 2023 году москвичи 71 миллион раз посмотрели прогноз прибытия городского транспорта в режиме реального времени, 29 миллионов раз построили маршруты, 1,7 миллиона раз пополнили карту "Тройка".