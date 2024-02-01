Названы 5 самых популярных остановок сервиса "По пути"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самыми популярными остановками сервиса "По пути" в 2023 году стали станции метро "Прокшино", "Бунинская аллея", МЦД "Щербинка", ЖК "Южное Бунино" и "Цветочные Поляны". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Каждый день сервисом пользуются более 2,5 тысячи человек в пяти поселениях ТиНАО, а также в Инновационном центре "Сколково", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его данным, в прошлом году с сервисом было совершено свыше 700 тысяч поездок, что на 20% больше, чем в 2022 году. Комфортные автобусы малого класса довозят до жилых районов, станций метро и МЦД, социальных учреждений и других важных объектов.

Осенью 2023 года сервисом воспользовались более 200 тысяч раз. Его популярность выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сервис работает по принципу такси, однако его стоимость намного дешевле – 61 рубль.

Между тем специалисты контакт-центра "Московский транспорт" обработали порядка 2 миллионов звонков от пассажиров в 2023 году. Как уточнил Ликсутов, они спрашивали про тарифы, парковку, забытые вещи и многое другое.

Около 800 пассажиров ежедневно пользуются сервисом "По пути"