За осень сервисом перевозок по требованию "По пути" воспользовались более 200 тысяч раз

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прошедшей осенью сервисом перевозок по требованию "По пути" воспользовались порядка 200 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по сравнению с таким же периодом прошлого года он стал популярнее на 30%. Ликсутов подчеркнул, что у этого сервиса нет аналогов в России. Он работает по принципу такси, однако его преимущество в том, что он дешевле. Пассажиров перевозит 60 комфортных автобусов.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем транспортную инфраструктуру там, где не всегда могут проехать обычные большие автобусы и электробусы", – пояснил заммэра.

Автобусы сервиса "По пути" помогают москвичам быстро добираться до станций метро "Прокшино" и "Бунинская аллея", станций МЦД Щербинка, Остафьево и Сколково, а также более чем до 30 важных соцобъектов на территории ТиНАО и инновационного центра "Сколково".

Ранее сообщалось, что число пользователей приложения "Московский транспорт" превысило 1,5 миллиона человек.

Зарегистрированным пользователям доступны аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, пополнение транспортной карты и ряд других функций. Кроме того, москвичи могут отправить запрос чат-боту Александре или написать в техподдержку.

Москвичам рассказали о работе автобусов столичного сервиса "По пути"