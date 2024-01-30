В ГД потребовали организовать академическую экспертизу образовательных программ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России нужно организовать академическую экспертизу не только по учебным материалам, но и по образовательным программам. Об этом депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила RT.

По ее словам, раньше в учебниках допускались ошибки, высказывались антигосударственные идеи, так как любой человек мог написать материал для пособия.

Сейчас же, как она утверждает, власти одобрили законопроект о едином образовательном пространстве, поэтому теперь министерство просвещения следит за содержанием учебников.

"Есть учебники по обществознанию, в них приводятся западные социальные концепции, которые выставляют нашу страну отсталой и неразвитой", – уточнила Лантратова, добавив, что в таких пособиях не представлены главная мысль и установка для школьника.

В этих учебниках, подчеркнула депутат, отображаются лишь различные подходы, которые не имеют для ребенка никаких воспитательных функций. Именно поэтому Лантратова предложила провести экспертизу как для учебников, так и для образовательных программ.

Ранее в российские школы начал поступать новый учебник истории. Он прошел правки в разделе о репрессированных народах. Неточности были замечены в разных учебниках, особенно в выпущенных в 1990-х годах, сообщил тогда глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



В новый учебник обществознания включат раздел по финансовой грамотности