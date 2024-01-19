Минпросвещения РФ предложило дополнить предмет "история" новым разделом

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В Минпросвещения России предложили дополнить предмет "история" учебным курсом "история нашего края". Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве также предложили исключить предметную область "основы духовно-нравственной культуры народов России" и предмет "основы духовно-нравственной культуры народов России". Их могут включить в учебный курс "история нашего края". Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Помимо этого, к этой дате могут подготовить единые учебники по истории. Они будут использоваться во всех образовательных организациях.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории. По ее словам, это позволит укрепить связь между поколениями.

До этого в российские школы начал поступать новый учебник истории, который прошел правки в разделе о репрессированных народах. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, неточности были замечены в разных учебниках, особенно в выпущенных в 1990-х годах.

В новый учебник обществознания включат раздел по финансовой грамотности