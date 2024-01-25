Собянин: увеличение на 50% числа мест в колледжах полностью удовлетворит спрос москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице планируют вполовину увеличить прием на бюджетные места в колледжах. Об этом рассказал Сергей Собянин в рамках посещения Московского технологического колледжа.

"Мы в этом году запускаем масштабную программу реорганизации нашего среднетехнического образования. <...> Мы вполовину увеличим прием на бюджетные места так, чтобы все москвичи, которые заканчивают 9-й класс, могли получить свободные места в наших колледжах, получить, соответственно, рабочие специальности", – пояснил он.

Также градоначальник отметил, что изменения будут внесены и в образовательные программы. В текущем году планируется обновить или создать заново около 300 лабораторий и мастерских для практических занятий, добавил он.

Мэр обратил внимание, что рабочие высокой квалификации становятся все более востребованными на рынке труда. Это происходит из-за развития торговли, промышленности и открытия новых производств, объяснил Собянин.

Во время посещения колледжа глава города пообщался со студентами. Мэр поздравил молодых людей с Днем российского студенчества и выразил уверенность, что в будущем они смогут без проблем трудоустроиться по специальности.

"Желаю вам получить достойную специальность и не забывать, что студенческие годы – самые лучшие в жизни", – подчеркнул он.

Власти города намерены создать в этом году свыше 10 тысяч бюджетных мест на базе столичных колледжей, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Таким образом, поступить смогут на 50% больше человек, чем в настоящее время.

Кроме того, в сентябре начнет работать площадка в индустриальном парке "Руднево", где более 1,5 тысячи студентов смогут проходить практику.

Что касается электронных сервисов "МЭШ", ими в 2024 году смогут пользоваться все 53 колледжа социального комплекса.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что с начала учебного года московские колледжи, подведомственные департаменту образования и науки, провели более 1,5 тысячи мероприятий с партнерами-работодателями для студентов и преподавателей.

С начала 2023 года у столицы появилось более 200 новых предприятий-партнеров в областях промышленности, кондитерского дела и гастрономии, строительства, гостеприимства и других.



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