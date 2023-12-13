Более 1,5 тыс мероприятий с работодателями провели колледжи Москвы с начала учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала учебного года московские колледжи, подведомственные департаменту образования и науки, провели более 1,5 тысячи мероприятий с партнерами-работодателями для студентов и преподавателей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

С начала 2023 года у столицы появилось более 200 новых предприятий-партнеров в областях промышленности, кондитерского дела и гастрономии, строительства, гостеприимства и других.

"За первое полугодие этого учебного года мы провели более 1,5 тысячи партнерских мероприятий с двумя тысячами предприятиями-партнерами для того, чтобы менять программу обучения под потребности работодателей, обсуждать программы будущего трудоустройства и практик студентов", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, в Московском государственном образовательном комплексе с начала учебного года состоялось около 40 мероприятий, в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 – более 35, в политехническом колледже № 50 имени Н. А. Злобина – более 10. Общая аудитория встреч составила более 1,2 тысячи человек.

Для студентов столичных колледжей также организуют практические занятия. Они проходят в современных мастерских и лабораториях.

Перечень специальностей, которые можно освоить в московских средних профессиональных заведениях, опубликован на сайте.

Ранее обучающимся в столичных колледжах стал доступен новый сервис "Московской электронной школы". Сервис "Горизонты" объединил 11 направлений для интеллектуального и культурного развития студентов. Благодаря ему учащиеся смогут регистрироваться на понравившиеся мероприятия и получать другую информацию по темам.

