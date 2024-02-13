Шахназаров объяснил, почему режиссерам выгоден прокат фильмов на киноплатформах

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, рассказал в интервью, почему деятелей киноиндустрии радует появление онлайн-кинотеатров. По словам режиссера, такие киноплатформы продлевают жизнь фильмам.

Уточняется, что раньше картина выходила в прокат в кинотеатрах, затем ее несколько раз показывали по телевидению, а потом про нее забывали на длительное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.