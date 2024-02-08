Новый кинотеатр сети "Москино" открылся в Басманном районе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть "Москино" 8 февраля открыла новый кинотеатр "Москино Жуковский" в Басманном районе Москвы. Об этом сообщается на сайте сети.

Новая культурная площадка разместилась в доме 1957 года постройки недалеко от станции метро "Курская". До этого там располагалась библиотека, названная в честь Василия Жуковского.

"В репертуаре ретроспектива российского и зарубежного кинопроката, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами, показы TheatreHD (опера, балет, арт-лектории), бесплатные тематические показы для детей и взрослых", – говорится в сообщении.

Несмотря на расположение кинотеатра почти в самом центре Москвы, он является тихим и уютным пространством, где можно отдохнуть и посмотреть редкую классику мирового кинематографа, заверили представители сети.

Ранее Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Средства были выделены из городского бюджета. Мероприятие пройдет с 19 по 26 апреля в киноцентре "Октябрь".



Новости часа: стартовал прием заявок на гранты для московских производителей кино