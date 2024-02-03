Русский романс исполнили в ГКД в Москве

Русский романс исполнили в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца в столице. На сцене выступили исполнители из разных стран, в том числе из Китая, Ирана, Италии, Болгарии, Северной Македонии и стран СНГ. Россию на концерте представили артисты почти из двух десятков городов – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

По словам российского музыковеда, создателя и худрука Московского международного конкурса "Романсиада" Галины Преображенской, это 11-й по счету концерт в этом году.

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