Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 21:30

Культура

Русский романс исполнили в ГКД в Москве

Русский романс исполнили в ГКД в Москве

Выставка "Текущий момент" открылась в галерее "Здесь на Таганке" в Москве

"Откройте, Давид": Петр Дранга

"Тайны души": Игорь Скрипко

"Раскрывая тайны звезд": за кадром

Реставрация фасадов кинотеатра "Художественный" в Москве завершится не позднее октября

Театр сатиры в Москве впервые открылся для зрителей после пожара

Арт-фестиваль подготовили в Пушкинском музее

"Интервью": Николай Цискаридзе – о балете и русской культуре

Цискаридзе рассказал, почему в жизни важно правильно оценивать себя

Русский романс исполнили в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца в столице. На сцене выступили исполнители из разных стран, в том числе из Китая, Ирана, Италии, Болгарии, Северной Македонии и стран СНГ. Россию на концерте представили артисты почти из двух десятков городов – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

По словам российского музыковеда, создателя и худрука Московского международного конкурса "Романсиада" Галины Преображенской, это 11-й по счету концерт в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика