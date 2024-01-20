"Тайны души": Михаил Барщевский

Михаил Барщевский – юрист в четвертом поколении, известный и успешный адвокат, доктор юридических наук, а также действительный государственный советник РФ 1 класса. Кроме того, он является участником клуба знатоков в культовой интеллектуальной телеигре "Что? Где? Когда?".

Помимо этого, Михаил Барщевский стал режиссером спектакля, сюжет которого написал сам. В декабре 2023 года на сцене столичного театра "У Никитских ворот" состоялась премьера спектакля "Неформат".

Михаил Барщевский предупреждает зрителей, что это не просто спектакль, а интеллектуальное театральное представление. Подробнее – в программе "Тайны души".