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20 января, 08:35

Культура

"Тайны души": Михаил Барщевский

"Тайны души": Михаил Барщевский

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Михаил Барщевский – юрист в четвертом поколении, известный и успешный адвокат, доктор юридических наук, а также действительный государственный советник РФ 1 класса. Кроме того, он является участником клуба знатоков в культовой интеллектуальной телеигре "Что? Где? Когда?".

Помимо этого, Михаил Барщевский стал режиссером спектакля, сюжет которого написал сам. В декабре 2023 года на сцене столичного театра "У Никитских ворот" состоялась премьера спектакля "Неформат".

Михаил Барщевский предупреждает зрителей, что это не просто спектакль, а интеллектуальное театральное представление. Подробнее – в программе "Тайны души".

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