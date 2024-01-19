"Мосфильм" отметит 100-летний юбилей торжественным концертом

В 2024 году главная киностудия страны "Мосфильм" отмечает 100-летний юбилей. Главным событием этого праздника кино станет торжественный концерт, который будут транслировать вечером в 21:30 на телеканале "Россия".

"Первые 100 лет" – такое оптимистическое название дали праздничному концерту. Именно в "Мосфильме" создавали такие шедевры, как "Веселые ребята", "Берегись автомобиля", "Я шагаю по Москве" и "Служебный роман". Музыка из этих и других фильмов станет наполнением концерта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.