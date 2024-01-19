Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начали принимать заявки на гранты для столичных производителей фильмов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Возместим затраты, понесенные с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съемки", – рассказал мэр.

Получить грант можно, отправив заявку и пакет документов до 29 февраля. Условием для получения поддержки являются регистрация и поданная заявка на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы.

Гранты кинопроизводителям предоставит Агентство креативных индустрий. Они являются частью столичного проекта "Москва – город кино".

В 2023 году в проектах Агентства приняли участие более 3,5 миллиона человек. В частности, годом ранее провели "Москва Фест" и BRICS+ Fashion Summit. Столице удалось наладить контакты более чем с 70 странами.

Ранее Собянин, рассказывая о комплексной поддержке киноиндустрии, сообщил, что недавно в столице завершили первый этап первый реконструкции кластера "Метмаш". Там привели в порядок 8 корпусов, два строения превратили в съемочные павильоны.



Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве