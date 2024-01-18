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18 января, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Суета сует"

"Звезды советского экрана": "Суета сует"

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"В соответствии с законом о браке и семье объявляю вас мужем и женой! Сойдите с ковра, пожалуйста!" – без паузы добавила Марина Петровна, заметив, что кто-то из гостей позволил себе наступить на пестрый ковер машинной работы". Это цитата из сценария Эмиля Брагинского "Суета сует". Отрывок опубликовали в сентябрьском номере журнала "Советский экран" в 1978 году, за год до выхода одноименного фильма Аллы Суриковой.

Как свадьба сына натолкнула сценариста Эмиля Брагинского на идею комедии "Суета сует"? Какое отношение к сценарию имеет личная жизнь Леонида Утесова? Зачем Фрунзику Мкртчяну понадобился с десяток дублей в сцене с поцелуем? И почему он расплакался во время съемок финала комедии?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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