"Звезды советского экрана": "Суета сует"

"В соответствии с законом о браке и семье объявляю вас мужем и женой! Сойдите с ковра, пожалуйста!" – без паузы добавила Марина Петровна, заметив, что кто-то из гостей позволил себе наступить на пестрый ковер машинной работы". Это цитата из сценария Эмиля Брагинского "Суета сует". Отрывок опубликовали в сентябрьском номере журнала "Советский экран" в 1978 году, за год до выхода одноименного фильма Аллы Суриковой.

Как свадьба сына натолкнула сценариста Эмиля Брагинского на идею комедии "Суета сует"? Какое отношение к сценарию имеет личная жизнь Леонида Утесова? Зачем Фрунзику Мкртчяну понадобился с десяток дублей в сцене с поцелуем? И почему он расплакался во время съемок финала комедии?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".