Выставка печатных и цифровых плакатов открыта в ЦТИ "Фабрика"

В центре творческих индустрий "Фабрика" открылась выставка "Techno Influence" – это проект студентов Высшей школы экономики. В центре внимания оказались печатные и цифровые плакаты на тему влияния технологий на мир и место человека в нем.

Выставка поднимает вопрос ответственности изобретателей перед человечеством. Многие плакаты высмеивают превосходство нейросетей над интеллектом человека, а некоторые работы поднимают фундаментальные темы – таяние льдов. Экспозиция работает до 28 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.