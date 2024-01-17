17 января, 15:00Город
Выставка печатных и цифровых плакатов открыта в ЦТИ "Фабрика"
В центре творческих индустрий "Фабрика" открылась выставка "Techno Influence" – это проект студентов Высшей школы экономики. В центре внимания оказались печатные и цифровые плакаты на тему влияния технологий на мир и место человека в нем.
Выставка поднимает вопрос ответственности изобретателей перед человечеством. Многие плакаты высмеивают превосходство нейросетей над интеллектом человека, а некоторые работы поднимают фундаментальные темы – таяние льдов. Экспозиция работает до 28 января.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.