16 января, 08:00Культура
Москвичам представили культурную программу на 16 января
16 января в культурную программу в Москве включены выставки, кино, спектакль и концерт. Так, в ЦТИ "Фабрика" можно посетить вернисаж выставки плаката "Techno Influence".
В Российском академическом молодежном театре состоится документальный спектакль "Здесь дом стоял". Тем временем в кино стартовал спортивный байопик "Стальная хватка", а в Малом зале консерватории пройдет концерт "Оперные страсти".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.