Москвичам представили культурную программу на 16 января

16 января в культурную программу в Москве включены выставки, кино, спектакль и концерт. Так, в ЦТИ "Фабрика" можно посетить вернисаж выставки плаката "Techno Influence".

В Российском академическом молодежном театре состоится документальный спектакль "Здесь дом стоял". Тем временем в кино стартовал спортивный байопик "Стальная хватка", а в Малом зале консерватории пройдет концерт "Оперные страсти".

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