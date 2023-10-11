"Звезды советского экрана": "Забытая мелодия для флейты"

Ноябрь 1987 года. Чуть больше месяца прошло с премьеры картины Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты". Показ этой комедии совпал с другой датой – юбилеем самого режиссера. Ему исполнилось 60 лет и свой день рождения он празднует вместе со зрителем.

Журнал "Советский экран" объединил эти два события в одной статье под названием "Ответработник и любовь". На фото – кадры из "Забытой мелодии для флейты". Крупным планом – Леонид Филатов, играющий на флейте, и Татьяна Догилева.

Какую сцену из комедии "Забытая мелодия для флейты" придумали в самый последний момент? Как режиссер оказался в больнице? По какому поводу повздорили оператор фильма и командир авианосца? С какой женщины Эльдар Рязанов срисовал портрет главной героини фильма "Забытая мелодия для флейты"? Верил ли Леонид Филатов в актерские суеверия? И о чем думала Татьяна Догилева во время съемок постельной сцены?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".