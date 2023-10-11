Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Забытая мелодия для флейты"

"Звезды советского экрана": "Забытая мелодия для флейты"

"Тайны нашей эстрады": "Чернявая дивчина..."

Первые три серии российского сериала "Короче, план такой" вышли в онлайн-кинотеатрах

В Сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Мария"

"Сити": фильм "Формула любви" покажут в кинотеатре "Москино Музейный"

"Звезды советского экрана": "Визит к Минотавру"

"Тайны кино": Павел Нилин

"Сити": фильм "Формула любви" Марка Захарова покажут в кинотеатре "Москино Музейный"

"Тайны нашей эстрады": "Не все вода, не все вода..."

В российский прокат выйдет фильм "Школа магических зверей. Тайна подземелья"

Ноябрь 1987 года. Чуть больше месяца прошло с премьеры картины Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты". Показ этой комедии совпал с другой датой – юбилеем самого режиссера. Ему исполнилось 60 лет и свой день рождения он празднует вместе со зрителем.

Журнал "Советский экран" объединил эти два события в одной статье под названием "Ответработник и любовь". На фото – кадры из "Забытой мелодии для флейты". Крупным планом – Леонид Филатов, играющий на флейте, и Татьяна Догилева.

Какую сцену из комедии "Забытая мелодия для флейты" придумали в самый последний момент? Как режиссер оказался в больнице? По какому поводу повздорили оператор фильма и командир авианосца? С какой женщины Эльдар Рязанов срисовал портрет главной героини фильма "Забытая мелодия для флейты"? Верил ли Леонид Филатов в актерские суеверия? И о чем думала Татьяна Догилева во время съемок постельной сцены?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика