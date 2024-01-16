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16 января, 21:15

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Путин рассказал о возможном продлении работы выставки "Россия" на ВДНХ

Путин рассказал о возможном продлении работы выставки "Россия" на ВДНХ

Владимир Путин предложил продлить выставку "Россия" на ВДНХ на летний период

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Работу выставки-форума "Россия" на ВДНХ могут продлить после 12 апреля. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе общения с главами муниципальных образований.

Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку. Масштабное мероприятие стартовало на ВДНХ 4 ноября. Здесь можно совершить большое путешествие по всей стране, познакомиться с ее регионами, главными достижениями, традициями и самыми красивыми уголками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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