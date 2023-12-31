Жители Камчатки и Чукотки первыми увидели новогоднее поздравление Путина

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Жители Камчатки и Чукотки первыми увидели новогоднее поздравление Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что Россия твердо отстаивала свои интересы и ценности в 2023 году.

"Мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой", – отметил он.

Российский лидер в рамках поздравления граждан с Новым годом также обратился к военнослужащим, принимающим участие в спецоперации РФ на Украине. Он заявил, что гордится защитниками Родины, и поблагодарил их за службу.

Президент сделал акцент на том, что Россия – это одна большая семья, и она будет становиться только сильнее.

Путин пожелал россиянам всего самого доброго и добавил, что народ РФ обеспечит уверенное развитие Отечества.

Ранее президент заявил, что Россия является той страной, которая выходит в лидеры мирового большинства. В укрепление авторитета страны вложены усилия парламентской дипломатии, подчеркнул он. По его словам, благодаря их действиям на международной арене политика суверенной России возродилась и стала развиваться.



Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и Новым годом