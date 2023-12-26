Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл кадровый центр "Профессии будущего", отметив, что в Москве на данный момент низкий уровень безработицы.

"Мы создали этот центр, потому что мы понимаем, что одна из главных сегодня проблем – это не здания, не станки, не оборудование, а люди. Часть предприятий, которые раньше уехали из Москвы, возвращаются снова в Москву, создают предприятия, и когда я спрашиваю: "Почему?", – ответ один: "Нет людей, нет кадров", – отметил он.

Мэр подчеркнул, что в задачи властей входит помощь людям в вопросах получения востребованной специальности, переобучения их до уровня, который требуется работодателю.

Говоря о безработице, Собянин указал на тот факт, что в столице она низкая. В настоящее время речь идет просто о людях, которые хотят повысить квалификацию, найти более достойную работу, уточнил мэр. Для экономики это повышение производительности труда и прием на самые востребованные участки, указал он.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что новый центр позволит пройти короткие программы обучения от образовательных провайдеров столицы. Продолжительность курса составит до 3,5 месяца по одной из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Обучение рабочим специальностям будет осуществляться на производственных площадках предприятий.

Вместе с тем в центре будут доступны услуги по поиску работы, уточнили в пресс-службе. Карьерные наставники помогут соискателям подобрать индивидуальный карьерный трек. Также они познакомят горожан с компаниями и организуют собеседование с работодателем. Обратившиеся в центр также могут рассчитывать на помощь в разработке собственного дела и регистрации самозанятости.

Компании-партнеры "Профессии будущего", говорится в материале, заручатся доступом к базе данных с верифицированными кандидатами. В настоящее время в ней числится свыше 100 тысяч человек. Партнерами центра являются более 3 тысяч работодателей. Кроме того, в базе данных учреждения можно найти порядка 500 тысяч актуальных вакансий, рассказали в пресс-службе.

По данным столичных властей, с 2019 года с помощью специалистов службы занятости Москвы работу нашли более 500 тысяч человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 1,69%, а уровень зарегистрированной безработицы – 0,3%, добавили в пресс-службе.

Центр "Профессии будущего" занимает два этажа здания общей площадью свыше 2 тысячи "квадратов". Оно находится на улице Щепкина. Помещения оснастили подготовительными и карьерными цехами, стратегическими цехами, где можно ознакомиться с московскими предприятиями. Помимо этого, в здании открылся инновационный цех, где посредством VR-симулятора можно опробовать некоторые специальности.

Ранее стало известно, что более 4,5 тысячи учеников 9-х классов, которые намерены поступить в столичные колледжи, прошли бесплатное профориентационное тестирование в центре занятости "Моя карьера". Каждый ребенок получил индивидуальную рекомендацию по выбору профессии и образовательного учреждения, отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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