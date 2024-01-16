Путин объявил о продлении программы "Школьный автобус"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Программу "Школьный автобус" продлят, на нее будут выделять необходимые ресурсы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов государства.

"Не только в этом году выделим необходимые ресурсы, повторяю, 10 миллиардов рублей, по-моему, запланировано, но и продлим ее обязательно", – передает ТАСС слова президента РФ.

До этого Михаил Мишустин заявил, что система образования в РФ должна стать более современной. По его мнению, сфера нуждается в новых подходах. Также глава кабмина сделал акцент на том, что компаниям в РФ сейчас необходимы программисты, технические разработчики и другие кадры в сфере промышленности.

В свою очередь, Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, в проекте учитывается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что новая модель высшего образования в России, которая вступит в силу во всех вузах страны с 1 сентября 2025 года, не предполагает каких-либо изменений в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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