Новый цикл лекций об искусстве стартует в Третьяковской галерее 9 января

Фото: телеграм-канал "Третьяковка официально"

Новый сезон работы музейного лектория начнется в Государственной Третьяковской галерее 9 января. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В сообщении уточнили, что с января по апрель 2024 года юные слушатели и их родители смогут узнать о животных в искусстве, книжных иллюстрациях, богатырях и их помощниках.

Кроме того, для изучающих теорию и историю искусства прочитают ряд абонементов. В частности, новый абонемент посвятили жанрам в живописи, также подготовили цикл "Другие пути русского авангарда", подчеркнула руководитель лектория Екатерина Середнякова.

По ее данным, также будет продолжена программа углубленного изучения древнерусского искусства, желающие смогут побывать на лекциях о творчестве мастеров русской живописи.

Помимо этого, Третьяковская галерея 21 декабря открыла для посетителей обновленную экспозицию работ художника Василия Сурикова. В состав экспозиции вошли живописные этюды Сурикова, скульптурный бюст художника работы Саввы Мамонтова, а также архивные материалы, рассказывающие об истории бытования картины "Боярыня Морозова" в Третьяковке.

Посещаемость Третьяковки в 2023 году достигла допандемийных показателей. Гендиректор галереи Елена Проничева сказала, что также увеличилась аудитория в соцсетях учреждения.

Выставку "Герои и современники Серебряного века" организовали в Третьяковской галерее