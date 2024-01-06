06 января, 15:23Культура
Новый цикл лекций об искусстве стартует в Третьяковской галерее 9 января
Фото: телеграм-канал "Третьяковка официально"
Новый сезон работы музейного лектория начнется в Государственной Третьяковской галерее 9 января. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
В сообщении уточнили, что с января по апрель 2024 года юные слушатели и их родители смогут узнать о животных в искусстве, книжных иллюстрациях, богатырях и их помощниках.
Кроме того, для изучающих теорию и историю искусства прочитают ряд абонементов. В частности, новый абонемент посвятили жанрам в живописи, также подготовили цикл "Другие пути русского авангарда", подчеркнула руководитель лектория Екатерина Середнякова.
По ее данным, также будет продолжена программа углубленного изучения древнерусского искусства, желающие смогут побывать на лекциях о творчестве мастеров русской живописи.
Помимо этого, Третьяковская галерея 21 декабря открыла для посетителей обновленную экспозицию работ художника Василия Сурикова. В состав экспозиции вошли живописные этюды Сурикова, скульптурный бюст художника работы Саввы Мамонтова, а также архивные материалы, рассказывающие об истории бытования картины "Боярыня Морозова" в Третьяковке.
Посещаемость Третьяковки в 2023 году достигла допандемийных показателей. Гендиректор галереи Елена Проничева сказала, что также увеличилась аудитория в соцсетях учреждения.
Выставку "Герои и современники Серебряного века" организовали в Третьяковской галерее
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